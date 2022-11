Denkmalschutzmittel für Kirchen im Norden bewilligt

Teilen

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat aus einem Denkmalschutz-Sonderprogramm umfangreiche Fördermittel für die Dome in Lübeck und Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) sowie eine Kirche in Flensburg und Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) freigegeben. Dies teilten am Donnerstag die Bundestagsabgeordneten Bruno Hönel (Grüne), Nina Scheer und Sönke Rix (beide SPD) mit.

Berlin - „Ich freue mich sehr, dass der Haushaltsausschuss 6,545 Millionen Euro für die nächsten fünf Jahre freigegeben hat, um dieses Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung zu erhalten“, erklärte Hönel mit Blick auf den Lübecker Dom. Das sei ein toller Erfolg für die Stadt.

Die Sanierung des Doms, dessen Vorplatz aufgrund von Steinschlag bereits teilweise gesperrt werden musste, sei wichtig für die Stadt und ihre Gäste. Die Gesamtkosten für die vollständige Sanierung des Doms betragen Hönel zufolge rund 23 Millionen Euro.

600.000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm XI des Bundes gibt es für den Ratzeburger Dom. Dieser zähle zu den historisch bedeutsamen Bauwerken der Region, sagte Scheer. „Der Kirchengemeinderat ist froh und erleichtert, dass jetzt die Sanierung in Angriff genommen werden kann“, kommentierte Domprobst Gert-Axel Reuß. Der Dom mit seinem 48 Meter hohen, sanierungsbedürftigen Turm ist eingerüstet, nachdem 2018 erhebliche Schäden festgestellt wurden.

Für die Sanierung der Kirche St. Nikolai in Flensburg fließen aus dem Programm 580.000 Euro. „Einen solchen historisch und gegenwärtig wichtigen Ort gilt es zu bewahren“, kommentierte der SPD-Abgeordnete Rix, der den Wahlkreis Flensburg-Schleswig betreut.

Die Sanierung der fast 800 Jahre alten St. Catharinen-Kirche in Westensee wird mit 500.000 Euro gefördert. „Die Kirche ist von großer Bedeutung für die Region“, sagte Rix. Sie sei ein beliebtes Ausflugsziel für Tagestouristen aus ganz Schleswig-Holstein. „Mittlerweile nagt der Zahn der Zeit an dem Gebäude.“ dpa