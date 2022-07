Deutsche Olympia-Segler verpassen EM-Medaille in Aarhus

Die deutschen Olympia-Segler haben die Europameisterschaften der Disziplinen 49er, 49erFX und Nacra 17 im dänischen Aarhus ohne Medaillen beendet. Die Olympia-Dritten Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer waren am Sonntag auch als Dritte ins EM-Medaillenfinale der besten zehn Katamaran-Crews gestartet.

Aarhus/Dänemark - Da sie nur als Neunte ins Ziel kamen, fielen sie in der Endabrechnung noch auf Platz sieben zurück. Dabei agierte Vorschoterin Stuhlemmer mit genähter Platzwunde am Knie, die sie sich am Vortag bei einem Aufprall an Deck zugezogen hatte. „Das hat schon wehgetan und nicht geholfen, war aber nicht der Grund, warum wir heute schlecht gesegelt sind. Es war einfach nicht unser Tag, wir haben zu viele Fehler gemacht“, erklärte die 22 Jahre alte Sportsoldatin aus Altenholz.

In den deutschen Paradedisziplinen 49er und 49erFX, in denen das German Sailing Team in Tokio Bronze und Silber geholt hatte, konnten die DSV-Teams diesmal nicht glänzen. Tim Fischer/Fabian Rieger (Norddeutscher Regatta Verein/Verein Seglerhaus am Wannsee) segelten als beste GER-Crew auf Platz 16. Im 49erFX läuft nach dem Rücktritt der Olympia-Zweiten Tina Lutz/Susann Beucke (Holzhausen/Strande) der Generationenwechsel. Als beste Deutsche ersegelten Inga-Marie Hofmann und Catherine Bartelheimer (Düsseldorf/SC Alpsee-Immenstadt) Rang 25. dpa