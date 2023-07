Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturm im Norden

Ein Windsack weht bei stürmischem Wetter im Wind. © Silas Stein/dpa/Symbolbild

Die Ferien in Hamburg haben mit teilweise heißem, aber vor allem stürmischen Wetter begonnen. Während die Samstagshitze zum Abend hin von Wind und Gewittern abgelöst wurde, ist der Sonntag merklich kühler im Norden. Der Deutsche Wetterdienst hat für Sonntagnachmittag bis in den Abend und teilweise in die Nacht hinein im Norden eine Sturmwarnung herausgegeben.

Hamburg/Kiel - Das betreffe vor allem Gebiete oberhalb des Nordostsee-Kanals, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. Es sei mit Windstärken sieben und acht, auf den nordfriesischen Inseln sogar neun zu rechnen. Das entspreche Sturmböen von 85 Kilometern pro Stunde. Der starke Wind werde regional auch von Gewittern begleitet.

Das stark schwankende Wetter und die Stürme seien für diese Jahreszeit doch eher ungewöhnlich, vor allem im Vergleich zu den letzten Jahren, hieß es vonseiten des Deutschen Wetterdienstes. „Das Sommerwetter im Norden wird zunehmend von Tiefdruckfronten beeinflusst, die zu den schnellen Wechseln zwischen warm und kalt führen. Das kennt man sonst häufig von den Übergangsjahreszeiten.“

Urlauber haben am ersten Ferienwochenende in zahlreichen Bundesländern dennoch das sonnige Wetter an Nord- und Ostsee genossen. „Die Strände sind gut gefüllt, aber nicht zu überlaufen“, berichtete ein dpa-Fotograf am Samstag aus Grömitz an der Ostsee. Bei hochsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad suchten am Samstag viele Menschen die Abkühlung im Wasser, bevor sich das Wetter zum Abend hin verschlechterte. dpa