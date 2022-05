DGB: Mehr als 6000 Menschen demonstrieren zum 1. Mai

Das Logo des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). © Christoph Schmidt/dpa/Archivbild

Dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) zufolge sind am Sonntag insgesamt 6670 Menschen anlässlich des Tags der Arbeit in Hamburg auf die Straße gegangen. „Leider ist die Tarifbindung hierzulande seit zwei Jahrzehnten rückläufig. Diesen Trend gilt es umzukehren mithilfe aller – Arbeitgeber, Gewerkschaften und Politik gleichermaßen“, forderte die DGB-Vorsitzende in Hamburg, Tanja Chawla, auf der Hauptkundgebung in Eimsbüttel.

Hamburg - Auch Hamburgs Oberbürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte sich der Kundgebung angeschlossen.

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine betonte die Gewerkschaft die Dringlichkeit einer sozial-ökologischen Transformation im Energiebereich. „Es ist notwendig, dass die Bundesregierung die energiepolitischen Rahmenbedingungen neu ordnet. Dies gilt es auch direkt mit einer ökologischen Versorgung zu koppeln“, sagte Chawla. Zudem müsse der erwartbare Anstieg der Energiepreise abgefedert werden. dpa