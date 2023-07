DGB will mit Regierung zügig über Beamtenbesoldung reden

Laura Pooth spricht bei einer Pressekonferenz nach der Konferenz Norddeutschland (KND). © Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat von der Landesregierung in Kiel zeitnahe Gespräche über die Beamtenbesoldung gefordert und vor einer Klagewelle gewarnt. Durch das Bürgergeld und die Anhebung der Sozialhilfe werde vermutlich schon in diesem Jahr das Mindestabstandsgebot in den untersten Besoldungsgruppen der Beamtinnen und Beamten nicht mehr eingehalten werden können, hieß es am Montag zur Begründung.

Kiel - Um die verfassungsgemäße Besoldung auch für 2023 zu gewährleisten, müsse es kurzfristig Gespräche geben.

„Hier muss schnell eine Lösung her“, sagte die DGB-Landesvorsitzende Laura Pooth. „Uns gegenüber hat die Landesregierung betont, die verfassungsgemäße Beamtenbesoldung rückwirkend für 2023 bei der nächsten Anpassung der Besoldung und Versorgung zu verwirklichen.“ Deshalb werde es die notwendigen Korrekturen absehbar erst im nächsten Jahr geben. „Dadurch geraten Beamtinnen und Beamte in einen Terminkonflikt, da sie ihre Ansprüche spätestens bis zum 31. Dezember 2023 beantragen müssen“, erläuterte Pooth. Im Falle einer Ablehnung der Anträge drohten langwierige und kostenintensive Gerichtsprozesse.

„Es dürfte im Interesse aller Beteiligten liegen, eine Antrags- beziehungsweise Klagewelle zu vermeiden“, meinte Pooth. „DGB und Landesregierung sollten sich schnell zusammensetzen und eine schriftliche Vereinbarung zum weiteren Umgang mit der verfassungsmäßigen Beamtenbesoldung treffen.“ Darin könnten auch Eckpunkte der geplanten rückwirkenden Regelung für das Jahr 2023 aufgenommen werden. dpa