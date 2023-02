Die Biikefeuer lodern wieder

Besucher des Biikebrennens stehen an der Deichpromenade. © Frank Molter/dpa

Heute Abend lodern auf den Inseln und auf dem nordfriesischen Festland wieder zahlreiche traditionelle Biikefeuer. Auf Sylt beispielsweise sind es neun und auf Amrum in jedem der fünf Inseldörfer eines. Auch auf dem Festland - etwa in St. Peter-Ording, Husum, am Stollberg bei Bredstedt, Tönning und Drelsdorf - brennen Biiken. Und allein auf Föhr werden 13 Feuer entzündet.

Sylt/Bredstedt - Das Biikebrennen gehört ebenso wie die Osterfeuer zu den Frühlingsfeuern, die es in ganz Deutschland an vielen Orten und verschiedenen Terminen gibt, wie der Direktor des Nordfriisk Instituuts, Christoph Schmidt, sagte. Es sei ein klassisches Winteraustreibungsfeuer, ein Fastnachtsfeuer.

Biikefeuer gibt es nur in Nordfriesland. Im Laufe der Jahrhunderte erfuhren die Biiken - das friesische Wort bedeutet so viel wie Bake oder Feuermahl - zahlreiche Wandlungen. Mittlerweile sind die Feuer nicht mehr nur bei Einheimischen, sondern auch bei Touristen beliebt. dpa