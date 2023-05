Diebe scheitern an Automatensprengung mit Silvesterböllern

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag vergeblich versucht, einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn in Boizenburg (Kreis Ludwigslust-Parchim) zu sprengen. „An die im Inneren des Automaten befindliche Geldkassette gelangten die Täter nicht“, teilte die Polizei in Ludwigslust am Donnerstag mit. Der Sachschaden wird demnach auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Boizenburg - Laut den Angaben verwendeten die Diebe Silvesterböller. Die Kriminalpolizei habe Spuren gesichert und ermittle wegen des versuchten Diebstahls in besonders schwerem Fall und wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. dpa