Digitalisierungsminister für Nutzung von ChatGPT

Dirk Schrödter (CDU). © Christian Charisius/dpa

Die Landesregierung will ChatGPT künftig in der Verwaltung in Schleswig-Holstein nutzen. „Der Einsatz von Sprachmodellen wie ChatGPT wird Verwaltungsprozesse revolutionieren“, sagte Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU) am Donnerstag beim Besuch der Hausmesse des IT-Dienstleisters Dataport in Hamburg. Im Falle einer Nutzung von ChatGPT müsse die Verwaltung aber im Sinne der Transparenz darauf hinweisen.

Hamburg - Schrödter warb für einen Kulturwandel in der Verwaltung. „Wir müssen eine Kultur des Datennutzens und Datenteilens entwickeln.“ Der Umgang mit Daten muss alle Mitarbeitenden selbstverständliche Basiskompetenz sein.

Der Chat-Roboter ChatGPT steht, seitdem er im November für die Öffentlichkeit freigeschaltet wurde, im Fokus. Das Programm wirkt wie ein normaler Chat, am anderen Ende ist aber ein Computer, der menschenähnlich reagiert. Er kann Fragen aus verschiedensten Bereichen beantworten, aber auf Anweisung auch Vorträge schreiben, Gedichte interpretieren, programmieren oder Lieder komponieren. Experten gehen davon aus, dass die Technologie stärkere Umbrüche auslösen könnte, als zuvor die Einführung von Internet und Smartphone. dpa