DJ Felix Jaehn bei Festival in Eckernförde angekündigt

Musiker Felix Jaehn. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Gute Nachrichten für Elektromusik-Fans: DJ Felix Jaehn tritt im Sommer auf dem Strandgut-Festival in Eckernförde auf. Neben Jaehn stehen die Künstler Glockenbach, Plastik Funk, YouNotUs, Lum!x und Tujamo im Line-Up des Open-Air-Elektrofestivals, das am 29. Juli 2023 am Südstrand in der Eckernförder Bucht stattfinden wird. Veranstaltet wird das Festival vom Eventmanagement plus2event aus Vechta.

Eckernförde - Der Vorverkauf für die Veranstaltung beginnt am 18. März 2023. dpa