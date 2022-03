Drach-Prozess wird fortgesetzt: Verzögerung wegen Corona

Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Mehrfach war die Verhandlung verschoben worden, weil Prozessbeteiligte positiv auf Corona getestet worden waren. Doch jetzt soll der Kölner Prozess gegen Thomas Drach weitergehen.

Köln - Vor dem Landgericht Köln wird heute der Prozess gegen den Reemtsma-Entführer Thomas Drach fortgesetzt. Unter anderem ist eine Zeugenvernehmung geplant. Wegen Corona-Erkrankungen von Prozessbeteiligten war die Verhandlung mehrfach verschoben worden.

Drach werden in dem Verfahren Überfälle auf Geldtransporter vorgeworfen. Bei zwei Taten soll er Wachmänner angeschossen und schwer verletzt haben. Dem 61-Jährigen wird versuchter Mord und besonders schwerer Raub zur Last gelegt. Ein in dem Prozess Mitangeklagter soll als Komplize fungiert haben. Beide Männer schweigen bislang. Die Verteidiger sagen, dass sie einen Freispruch erwarten.

1996 hatte Drach den Erben der Hamburger Tabak-Dynastie Reemtsma, Jan Philipp Reemtsma, entführt und ihn später gegen Lösegeld wieder freigelassen. Für die Tat wurde er zu vierzehneinhalb Jahren Haft verurteilt. 2021 war er wegen des Verdachts auf die Überfälle in den Niederlanden festgenommen worden. dpa