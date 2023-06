Drei Jahre Haft für Raubüberfall auf Juwelier

Nach nur zwei Verhandlungstagen ist am Montag in Lübeck der Prozess um einen Raubüberfall auf einen Juwelier in Timmendorfer Strand zu Ende gegangen. Das Gericht verurteilte den heute 47 Jahre alten Angeklagten wegen schweren Raubes zu drei Jahren Gefängnis. Der Mann hatte bereits zu Beginn des Prozesses gestanden, im Juli 2017 zusammen mit einem gesondert verfolgten Mittäter das Juweliergeschäft im Zentrum des Ortes überfallen und aus einer Vitrine hochwertige Armbanduhren im Wert von rund 170.

Lübeck - 000 Euro geraubt zu haben.

Die Männer waren erst eineinhalb Jahre nach der Tat in der Schweiz festgenommen worden. Der Mittäter ist dort inzwischen nach Angaben des Gerichts zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt worden.

Der Angeklagte wurde auch durch die Aufnahmen einer Videoüberwachungskamera in dem überfallenen Laden belastet. Ein Beamter des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein, der die Bilder ausgewertet hatte, sagte am Montag, es sei sehr wahrscheinlich, dass der Mann auf der Anklagebank der Täter gewesen sei. dpa