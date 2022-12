Drei tote Fußgänger: Urteil für 26-Jährigen erwartet

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein soll ein 26-jähriger Autofahrer drei Fußgänger getötet haben. Es kommt zur Anklage, doch am ersten Prozesstag erscheint er nicht vor Gericht - wegen Kokain-Konsums. Nun erwartet den Mann sein Urteil.

Kiel - Im Prozess um den Tod von drei Fußgängern in Neumünster will das Kieler Landgericht am Mittwoch (13.30 Uhr) das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft beantragte für den angeklagten 26 Jahre alten Autofahrer vier Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe wegen fahrlässiger Tötung. Der Verteidiger des Mannes forderte maximal drei Jahre Haft. Fahrlässige Tötung wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.

Bei der Todesfahrt starben im Januar 2021 ein 34 Jahre alter Mann und seine 30 Jahre alte Lebensgefährtin noch am Unfallort. Deren jüngere Schwester erlag wenige Tage später ihren Verletzungen.

Der Angeklagte war am ersten Prozesstag wegen Kokain-Konsums nicht erschienen. Im Prozess schwieg er. Erst vor dem Urteil entschuldigte er sich in seinem Schlusswort bei den Hinterbliebenen der Unfallopfer. Sie sind Nebenkläger. Er entschuldige sich und würde den Tag gern rückgängig machen, sagte der 26-Jährige. dpa