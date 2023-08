Drogenhandel: Urteil gegen 36-Jährigen erwartet

Ein Schild mit der Aufschrift "Angeklagter" wird auf die Gerichtsbank gestellt. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Im Prozess um illegalen Drogenhandel will das Kieler Landgericht am Freitag (11.00 Uhr) das Urteil gegen einen 36-Jährigen verkünden. Die Staatsanwältin fordert für fünf Fälle vier Jahre und drei Monate Haft. Zugleich beantragte sie die Einziehung von knapp 144.000 Euro aus den Taterlösen. Die Verteidigung plädierte auf drei Jahre und neun Monate.

Kiel - Der Strafrahmen wurde innerhalb einer Verständigung zwischen Gericht, Verteidigung und Staatsanwaltschaft im Falle eines Geständnisses des Angeklagten festgesetzt.

Der Anklage zufolge soll der 36-Jährige 2021 und 2022 Drogen in nicht geringer Menge eingeführt und damit gehandelt haben. Laut Plädoyer der Staatsanwältin kaufte er in vier Fällen den erforderlichen Grundstoff einer flüssigen Amphetaminbase in den Niederlanden und handelte damit in einem Fall. Der Stoff soll von Dritten in Einweg-PET-Mineralwasserflaschen illegal nach Deutschland gebracht worden sein - als „Sixpack“ mit jeweils 1,5 Liter-Flaschen in Plastikfolie verschweißt. dpa