Düne bis Großstadt: Schleswig-Holstein bei Filmteams beliebt

Schleswig-Holstein ist als Drehort beliebt. Die TV-Sendungen „Der Landarzt“, „Neues aus Büttenwarder“ und „Morden im Norden“ werden im Land zwischen den Meeren gedreht. Auch schon früher war die Region als Kulisse angesagt.

Lübeck - Schleswig-Holstein ist zwar nicht Hollywood. Orte und Wahrzeichen des Landes sind aber immer wieder im Fernsehen oder auf der Kinoleinwand zu sehen. Die Liste beliebter Drehorte reiche von der Nordseeinsel Amrum über Kiel und Lübeck bis an die Schlei und in den Kreis Herzogtum Lauenburg, teilte die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH) am Donnerstag mit.

Beliebt als Filmkulisse sei unter anderem die Insel Amrum, sagte TASH-Sprecherin Manuela Schütze. Hier wurde unter anderem 2009 die Krimi-Persiflage „Mörder auf Amrum“ gedreht, 2020 entstand hier die Netflix-Produktion „Schwarze Insel“ und schon vor fast 40 Jahren wurde hier die Kinder- und Familienserie „Nesthäkchen“ nach den Büchern von Else Ury gedreht, die das ZDF Weihnachten 1983 ausgestrahlt hat.

Auch St. Peter-Ording diente schon häufig als Kulisse für Fernsehproduktionen. In den 1990er Jahren war der breite Strand des Nordseebades Schauplatz der Kultserie „Gegen den Wind“ mit Ralf Bauer und Hardy Krüger jr. in den Hauptrollen. Auch Detlev Bucks Travestiekomödie „Rubbeldiekatz“ wurde 2011 unter anderem in St. Peter-Ording gedreht.

Die Krimiserie „Nord bei Nordwest“ spielt in dem fiktiven Örtchen „Schwanitz“. Doch statt auf der Halbinsel Priwall bei Lübeck, wo der Film laut Drehbuch in weiten Teilen spielt, entstehen die Folgen rund um das Ermittlerteam Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Jule Christiansen (Marleen Lohse) auf der Ostseeinsel Fehmarn. Das Team habe die Wahl des Drehortes mit der Bodenständigkeit von Fehmarn und der Vielfalt authentischer Orte und Landschaften begründet, heißt es auf der Internetseite des Tourismus-Service Fehmarn.

Auch die Hansestadt Lübeck ist seit langem Schauplatz zahlreicher Filme und Fernsehserien. Zwei von insgesamt vier Verfilmungen von Thomas Manns berühmtem Roman „Buddenbrooks“ wurden in Lübeck gedreht. Das Team der ARD-Krimireihe „Morden im Norden“ ermittelt seit 2012 in Lübeck und schon 1922 war ein Filmteam in Lübeck und drehte Szenen für den Filmklassiker „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“.

Weitere mehr oder weniger bekannte Drehorte sind Lindaunis und Kappeln an der Schlei, wo die ZDF-Serie „Der Landarzt“ spielte, und Grönwohld im Kreis Stormarn alias „Büttenwarder“ aus der NDR-Serie „Neues aus Büttenwarder“. Viele Regionen hätten sich auf diesen Filmruhm eingestellt und böten Einheimischen und Gästen Touren zu den Drehorten an, sagte Schütze. dpa