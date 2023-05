Tödlicher Unfall auf Milchhof: 19-Jähriger von Düngerstreuer zerquetscht

Bei einem Arbeitsunfall auf einem Bauernhof im schleswig-holsteinischen Duvensee ist ein 19-Jähriger tödlich verletzt worden. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Ein 19-Jähriger wurde am Mittwoch, 24. Mai 2023, auf einem Bauernhof bei Reparaturarbeiten unter einem tonnenschweren Behälter eingeklemmt und starb.

Duvensee – Bei einem Arbeitsunfall auf einem Bauernhof im schleswig-holsteinischen Duvensee am Mittwochabend, 24. Mai 2023, wurde ein 19-Jähriger tödlich verletzt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft tags darauf in Ratzeburg und Lübeck erklärten, wurde der Mann bei Reparaturarbeiten unter einem landwirtschaftlichen Gerät eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Junger Mann lag für Reparaturarbeiten unter dem tonnenschweren Behälter, als Hydraulik einen Defekt hat

Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge soll sich der Unfall kurz nach Feierabend ereignet haben. Demnach stieg der junge Mann um kurz nach 18:00 Uhr von seinem Traktor, da mit dem am Trecker angebrachten Düngerstreuer etwas nicht zu stimmen schien. Während der 19-Jährige versuchte, das Gerät zu reparieren, sei der tonnenschwere Behälter womöglich aufgrund eines hydraulischen Defekts abgesunken.

In einer fatalen Abfolge unglücklicher Ereignisse sei die Aufhängung gebrochen und der 19-Jährige unter dem Behälter voller Düngemittel eingeklemmt worden. „Der Mann zog sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle“, teilte der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck, Christian Braunwarth, laut Bild-Bericht mit.

Womöglich könnte ein defekter Hydraulik-Schlauch Grund für das Unglück gewesen sein. Ein Sachverständiger der Prüfgesellschaft im Sachverständigenwesen Dekra soll bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs helfen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei, wie die Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

19-Jähriger hatte offenbar nur als Freundschaftsdienst auf dem Bauernhof ausgeholfen

Der junge Mann hatte auf dem Bauernhof offenbar nur als Freundschaftsdienst ausgeholfen und war eigentlich Auszubildender bei einem Landmaschinen-Hersteller. Er soll sich sehr für Traktoren begeistert und in seiner Freizeit gerne geangelt haben. „Er war so ein lieber Kerl, immer hilfsbereit und immer für andere da“, sagte eine Bekannte des Unfallopfers der Bild-Zeitung.

Im vergangenen Jahr starb ein 12-Jähriger, nachdem er auf einem Bauernhof von einem Traktor überrollt wurde. Ein weiterer Traktorunfall ging vergangenes Jahr indes glimpflich aus, ein Dreijähriger blieb unverletzt.