Durchgang vom Buddenbrookhaus zum Nachbarhaus entdeckt

Passanten gehen am Buddenbrookhaus vorbei. © Angelika Warmuth/dpa/Archivbild

Zwischen dem Lübecker Buddenbrookhaus und seinem Nachbargebäude hat es in der Vergangenheit schon einmal Durchgänge gegeben. Das haben Bauarbeiter und Architekten beim Umbau des Gebäudes entdeckt. Eine der Verbindungen befinde sich in der Tordurchfahrt zwischen den Häusern Mengstraße 4 und Mengstraße 6, sagte Inga Mueller-Hagen, eine der mit dem Umbau beauftragten Architektinnen, am Mittwoch.

Lübeck - Die zweite sei zwischen den Kellern beider Gebäude entdeckt worden. Wann genau diese Verbindungen bestanden haben, sei noch unklar, sagte Mueller-Hagen. Zuvor hatten die „Lübecker Nachrichten“ darüber berichtet.

Das Literaturmuseum Buddenbrookhaus, das im Haus Mengstraße 4 untergebracht ist, wird zur Zeit umgebaut. Es soll um das Nachbarhaus erweitert werden. Das Haus Mengstraße 4 gehörte den Großeltern von Literaturnobelpreisträger Thomas Mann und diente ihm als Vorbild für den Handlungsort seines 1901 erschienenen Romans „Buddenbrooks“. dpa