Durchmischtes Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sonne kommt nur kurzzeitig hinter einer dunklen Wolkendecke hervor. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet am Freitag ein bewölkter aber milder Tag. Am Vormittag und auch im weiteren Verlauf des Tages regnet es nördlich des Nord-Ostsee-Kanals bei starker Bewölkung ab und an, während es südlich des Kanals trotz Wolken weitgehend trocken bleibt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen steigen dabei an:

Hamburg/Kiel - In Hamburg werden milde 17 Grad erwartet, in Nordfriesland elf Grad und neun Grad auf Helgoland. Der Wind weht am Freitag schwach bis mäßig, an den Küsten bei Tagesbeginn frisch.

In der Nacht zu Samstag wird es bewölkt, kommt vereinzelt zu Schauern und die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte zwischen sechs und acht Grad. Das Wetter am Wochenende wird bei milden Temperaturen durchmischt: Wolken, wiederkehrende Schauer und auch Gewitter erwarten die Menschen im Norden bei Temperaturen zwischen neun und zehn Grad auf den Nordseeinseln sowie 16 Grad an der Elbe, wie es weiter hieß. dpa