DWD: Winter in Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt Episode

Teilen

Die aufgehende Sonne spiegelt sich golden in einer Autoscheibe. © Jonas Walzberg/dpa/Archivbild

Können Kinder in Hamburg und Schleswig-Holstein schon bald die Schlitten rausholen? Eine erste dünne Schneedecke an der Ostsee hat Familien beim Spaziergang am Strand erfreut. Meteorologen sehen aber noch keinen echten Winteranfang.

Hamburg - Trotz der leicht frostigen Temperaturen und einigen Schneeschauern müssen sich Hamburg und Schleswig-Holstein noch nicht auf dauerhaft auf winterliche Verhältnisse einstellen. Die „winterliche Episode“ ende bereits in der Nacht zum Dienstag, sagte der Meteorologe Michael Bauditz vom Deutschen Wetterdienst.

Ein Hauch von weißem Winter zeigte sich am Sonntagmorgen an der Ostsee. Eine dünne Schneeschicht bedeckte Dünen und Strand an der Lübecker Bucht. Viele Urlauber nutzten den weißen Strand für einen Spaziergang oder das erste Schnee-Selfie der Saison. Kinder versuchten vergeblich, Schneemänner zu bauen. Auch in der Umgebung von Kiel blieb etwas Schnee liegen. In Hamburg wirbelten ein paar Flocken durch die Luft.

In der Nacht zum Montag könne die Temperatur im Binnenland noch einmal auf -5 Grad fallen, sagte Bauditz. Vor allem in der Nähe der Ostseeküste könne örtlich eine ganz dünne Schneedecke liegen bleiben. Auch am Montag werde es tagsüber noch nasskalt bleiben. Doch für die Nacht zum Dienstag erwartet der Meteorologe eine nachhaltige Milderung und Regen. Im Osten Schleswig-Holsteins könne es dabei zunächst glatt werden. dpa