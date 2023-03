Ehemalige Scheune in Brand: 79-Jährige gerettet

Teilen

Rauch steigt aus der brennenden Wohnung in Klein Zecher. © Steven Hutchings/dpa

Ein Brand in einer Scheune - umgebaut zu einem Wohnhaus mit Ferienwohnungen - in der Gemeinde Klein Zecher (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat bis zu 120 Feuerwehrleute über Stunden beschäftigt. Nach Angaben eines Polizeisprechers fingen in der Nacht zu Mittwoch der Carport und das Gebäude Feuer. Eine dort allein wohnende 79-Jährige konnte rechtzeitig aus den Flammen gerettet werden.

Klein Zecher - Sie stand unter Schock und wurde versorgt, zog sich jedoch keine Verletzungen zu. Die Höhe des Sachschadens wird auf 500.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge mit rund 120 Einsatzkräften vor Ort. Nach etwa drei Stunden war der Brand demnach unter Kontrolle. Besondere Schwierigkeiten bei den Löscharbeiten ergaben sich durch den hohen Anteil an Holzkonstruktion und durch einen Waffenschrank, der ausgerechnet in dem Bereich stand, in dem es am stärksten brannte. Die Nachlöscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. dpa