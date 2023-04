Ehestreit löst Polizeieinsatz aus

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Ein Streit zwischen einem getrennt lebenden Ehepaar in Großhansdorf im Kreis Stormarn hat am Wochenende zu einem Polizeieinsatz geführt. Da der 54-Jährige Mann angeblich im Besitz einer Schusswaffe gewesen sein soll, sei ein Spezialeinsatzkommando der Landespolizei angefordert worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Braak - Als die Polizei am Einsatzort eingetroffen sei, sei dort aber nur die 50 Jahre alte Ehefrau anwesend gewesen. Der 54-Jährige hielt sich in seiner Wohnung in Braak im Kreis Stormarn auf; dort wurde aber keine Waffe gefunden worden, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Bei dem Einsatz am Sonnabend wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. dpa