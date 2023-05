Ein Feiertag für den deutschen Spargel

Frisch geernteter Spargel liegt in Kisten in der Halle eines landwirtschaftlichen Betriebs, bevor er gewaschen und sortiert wird. © Christian Charisius/dpa

Die Deutschen lieben ihren Spargel. Jetzt haben sie dafür an einem extra Tag Gelegenheit, ihn besonders genießen. Das hat auch mit der Konkurrenz aus anderen Ländern zu tun.

Buchholz - In Deutschland gibt es einen weiteren Gedenktag - den Tag des Deutschen Spargels am 5. Mai. Mit dem Tag sollten den Verbrauchern die Vorzüge des heimischen Edelgemüses näher gebracht werden, sagte der Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Schleswig-Holstein e. V, Andreas Löding. Der Landwirt aus Buchholz im Kreis Herzogtum Lauenburg erntet seit 1985 auf seinem Hof am Ratzeburger See Spargel. „Mit dem bisherigen Verlauf der Ernte und auch mit dem Absatz sind wir zufrieden“, sagte Löding.

Die Idee zu der Marketingkampagne „Tag des Deutschen Spargels“ sei 2022 entstanden. „Da waren die Verbraucher sehr zurückhaltend und kauften verstärkt günstigeren Spargel aus Spanien und Griechenland“, sagte Löding. „Um ihnen die Vorzüge des Spargels aus Deutschland wie zum Beispiel kurze Lieferwege und Frische der Ware vor Augen zu führen, wurde dieser Tag ersonnen.“ An diesem Tag würden die teilnehmenden Erzeuger an Verkaufsständen, auf Wochenmärkten und in Hofläden mit kleinen Aktionen für ihr Produkt werben, sagte Löding.

In Schleswig-Holstein wurden nach Angaben des Statistikamtes Nord von 44 Erzeugern auf knapp 476 Hektar Spargel angebaut. Der Ertrag lag den Angaben zufolge bei knapp 2000 Tonnen. dpa