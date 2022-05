Ein Toter und vier Verletzte bei Zusammenstoß in Lübeck

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei.

Zeugen sehen einen Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit auf eine Lübecker Kreuzung rasen. Beim Zusammenstoß gibt es einen Toten und mehrere Verletzte. Kommt als Hintergrund ein illegales Straßenrennen in Frage?

Lübeck - Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung in Lübeck ist ein Mann getötet worden. Vier weitere Männer wurden verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Eine schwere Limousine war nach Zeugenaussagen am Montagabend mit überhöhter Geschwindigkeit auf einer Kreuzung ungebremst in die Seite eines abbiegenden Kleinwagens geprallt. Beide Fahrzeuge seien durch die Wucht des Aufpralls mehr als 100 Meter weiter geschleudert worden.

In dem Wrack des Kleinwagens wurde der Beifahrer eingeklemmt. Er starb am Unfallort. Seine Identität stand am Dienstag noch nicht fest. Es handele sich vermutlich um einen im Ausland lebenden Mann. Der 48 Jahre alte Fahrer in dem Auto erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste notoperiert werden. In dem Oberklassewagen wurden der 21 Jahre alte Fahrer und der 19 Jahre alte Beifahrer schwer verletzt. Ein 19-Jähriger im Fond kam mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus.

Gegen beide Fahrer wird nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Gegen den 21 Jahre alten Fahrer laufen zusätzlich Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung wegen überhöhter Geschwindigkeit. Auch werde geprüft, ob es sich um ein illegales Autorennen gehandelt hat. Zeugenaussagen und ein Gutachter sollen bei der Aufklärung helfen. dpa