Ein Verletzter nach Streit zwischen Jugendgruppen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Bei einem versuchten Raub in Ahrensburg im Kreis Stormarn ist ein 18 Jahre alter Mann aus Hamburg verletzt worden. Er sei zur Behandlung einer blutenden Wunde an seiner Hand in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Jugendgruppen am Donnerstag in einen lautstarken Streit geraten, in dessen Verlauf nach Angaben von Zeugen auch Schüsse gefallen sein sollen.

Ahrensburg - Als die Polizei eintraf, lief eine Gruppe dunkel gekleideter junger Männer davon. Drei weitere Männer aus Hamburg im Alter von 18, 20 und 22 Jahren flüchteten in einen Hauseingang. Sie erklärten nach Angaben einer Polizeisprecherin, dass sie von mehreren Männern mit einem Springmesser bedroht worden seien. Nach einem kurzen Handgemenge sei ihnen die Flucht gelungen. Dabei sei der 18-Jährige gestürzt und habe sich an der Hand verletzt.

Nach Angaben der Polizei wurde bei den drei Hamburgern Schreckschussmunition, aber keine Waffe gefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls. dpa