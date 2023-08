„Eine Handvoll Sonnenstunden“ für Metal-Festival in Wacken

Techniker legen über den verschlammten Wegen flexible Platten aus. © Axel Heimken/dpa

Nach viel Regen und jeder Menge Matsch können sich die Besucher beim Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken zumindest am Freitag auf besseres Wetter freuen. „Der Tag wird sich etwas freundlicher gestalten. Die Wolkenlücken werden größer und es wird eine Handvoll Sonnenstunden erwartet“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur.

Wacken - In der Nacht sei kaum Regen gefallen und auch der Wind sei abgeflaut und nur noch schwach. „Es wird wohl trocken bleiben. Die Wahrscheinlichkeit für Schauer, allenfalls am Nachmittag, schätze ich als gering ein“, sagte der Wetterexperte. Diese trockene Phase sei zunächst auch für den Samstag abzusehen. „Bei wechselnder Bewölkung erwarte ich hier längere freundliche Phasen ohne Regen.“

In der Nacht zum Sonntag könnte der Regen allerdings zurückkommen. „Da deutet sich neuer Regen an und dann könnte es nochmal nass werden“, betonte der Meteorologe. Zwar seien keine allzu großen Regenmengen zu erwarten, aber „es reicht, damit Pfützen entstehen“. „Es ist eine gewisse Unsicherheit dabei, weil noch nicht ganz klar ist, ob das Niederschlagsband am Sonntag über Wacken liegt.“ Der letzte Festivaltag sei aber auf jeden Fall eher auf der wolkigen Seite.

Die Polizei bezeichnete die derzeitige Lage auf dem Festival indes als „absolut entspannt“. In der Nacht habe es keine größeren Zwischenfälle gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. dpa