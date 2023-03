Einschränkungen bei Bürgerbeteiligung weiter umstritten

Teilnehmer einer Demonstration stehen mit einem Transparent "Bürgerbegehren bewahren" vor dem Landeshaus. © Frank Molter/dpa

Zuspruch, aber auch harte Kritik - Änderungspläne von Schwarz-Grün für das Kommunalrecht lösen unterschiedliche Reaktionen aus. Im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags prallen die Positionen aufeinander.

Kiel - Die Pläne der schwarz-grünen Koalition in Schleswig-Holstein für Einschnitte bei Bürgerbegehren und weitere Änderungen am Kommunalrecht stoßen weiter auf Kritik, aber auch auf Zustimmung. Dies offenbarte am Mittwoch eine mehrstündige Anhörung im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags. Ein Gesetzentwurf von CDU und Grünen zielt darauf, Baugenehmigungen für Infrastrukturprojekte wie Schulen, Krankenhäuser, Wohnhäuser und Windräder zu beschleunigen. Kritiker befürchten negative Folgen für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz.

Die Koalition will solche Bürgerbegehren gegen Bauleitplanungen ausschließen, für die in der Kommunalvertretung eine Zweidrittelmehrheit nötig war. Erneute Begehren gegen ein Vorhaben werden erst nach drei Jahren möglich. Und Bürgerbegehren gegen einen Beschluss einer Kommunalvertretung sollen binnen drei Monaten folgen müssen. Noch weitergehende Maßnahmen hatte Schwarz-Grün nach massiver Kritik aus ihren Plänen gestrichen.

„Wir begrüßen den Gesetzentwurf außerordentlich“, sagte für die kommunalen Spitzenverbände das Geschäftsführende Vorstandsmitglied des Gemeindetags, Jörg Bülow. Damit würden die Planungssicherheit für Investitionen erhöht und das kommunale Ehrenamt gestärkt. Man könne es machen, aber überzeugend sei das Ganze nicht, sagte Ex-Bundesjustizminister Edzard Schmidt-Jortzig (FDP). Warum es die Einschränkungen geben soll, lasse der Gesetzentwurf offen. Der Politikwissenschaftler Wilhelm Knelangen teilte dies. Mit dem Gesetz drohe zwar kein Untergang der kommunalen Demokratie, aber nach seinem Eindruck gebe es kein großes Bedürfnis nach den Änderungen.

Der Präsident des Landesverfassungsgerichts, Christoph Brüning, sah dagegen schon Reformbedarf im kommunalen Raum. Das Kommunalrecht müsse auch auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren. Der Gesetzentwurf sei ein Schritt in die richtige Richtung, aber in der Sache unambitioniert, sagte der Verwaltungswissenschaftler. Die geplanten Änderungen seien nicht verfassungsrechtlich dramatisch.

Vor Sitzungsbeginn demonstrierten rund 30 Menschen gegen das Gesetzesvorhaben, vor allem Vertreter des BUND und des Vereins Mehr Demokratie. „Das ist ein bitterer Rückschlag für die direkte Demokratie“, sagte der SPD-Politiker Kai Dolgner zu den Koalitionsplänen. SSW-Fraktionschef Lars Harms sah „massiven Raubbau an der Demokratie“. In den mehr als 1100 Gemeinden im Land würden pro Jahr durchschnittlich gerade 22 Bürgerbegehren eingeleitet. „Von denen schafft es nur rund die Hälfte bis zum Bürgerentscheid, und selbst die gehen mitnichten immer zugunsten der Initiatoren aus.“

Außerdem sieht der Gesetzentwurf vor, dass in Kreistagen und in Gemeindevertretungen ab 31 Mitgliedern - das sind in der Regel Orte mit mehr als 25.000 Einwohnern - die Mindestgröße von Fraktionen von zwei auf drei Mitglieder angehoben werden kann. Damit sollen die Kommunen gegen eine Zersplitterung der Gremien vorgehen können, was deren Spitzenverbände unterstützen.

Vertreter von Landkreistag und Städteverband setzten sich aber dafür ein, die Regelung nicht den Kommunen zu überlassen, sondern das per Landesgesetz zu tun. Zweier-Fraktionen hätten gegenüber größeren Fraktionen zu großes Gewicht, sagte der Kreispräsident von Herzogtum Lauenburg, Meinhard Füllner (CDU). Harms und der FDP-Politiker Bernd Buchholz hielten verfassungsrechtliche Bedenken dagegen. Zudem drohe die Gefahr, dass es noch mehr Einzelvertreter in Parlamenten gibt, die dann auch Rederecht beanspruchten und damit die Arbeit noch mehr erschwerten, sagte Buchholz. Auch Schmidt-Jortzig sah rechtliche Risiken.

„Damit werden die Rechte der Bürger beschnitten“, sagte die Bundessprecherin des Vereins Mehr Demokratie, Claudine Nierth, im Hinblick auf die Koalitionspläne. Schleswig-Holstein falle im Ranking der Bürgerbeteiligung in Deutschland von Platz drei auf neun oder zehn zurück. Es sei nicht zu verstehen, warum die Grünen das mitmachten. Nierth sah einen Affront gegen das Engagement der Bürger.

Die Beteiligungsrechte der Bürger würden vehement beschnitten kritisierte BUND-Landesgeschäftsführer Ole Eggers. Besonders die Bürgerbeteiligung in den Gemeinden werde quasi unterbunden. Eine schriftliche Anhörung von mehr als 20 Institutionen, Vereinen und Verbänden hatte überwiegend ablehnende Haltungen zu den Koalitionsplänen offenbart. dpa