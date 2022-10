Eintägiger Warnstreik bei privaten Busunternehmen im Norden

Fahrgäste stehen in einem Bus der Verkehrsbetriebe. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Fahrer der privaten Busunternehmen in Schleswig-Holstein treten am Dienstag wieder in einen Warnstreik. Die Arbeitsniederlegung, zu der die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat, soll von Dienstbeginn bis Schichtende dauern. Betroffen sind nach Gewerkschaftsangaben weite Teile des nördlichsten Bundeslandes. Die ursprünglich für Dienstag geplante neue Verhandlungsrunde sagte der Omnibusverband Nord (OVN) nach der Streikankündigung ab.

Kiel - Bereits für den 10. Oktober geplante Verhandlungen hatten die Arbeitgeber wegen eines Warnstreiks abgesagt.

Die Gewerkschaft fordert für die rund 1900 Beschäftigten eine Erhöhung der Tarife von 1,95 Euro pro Stunde bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten und ebenfalls 1,95 Euro mehr für Werkstattmitarbeiter. Aktuell liege der Stundenlohn bei 16,80 Euro, die Forderung entspricht demnach einer Erhöhung von rund 12 Prozent. Verdi fordert außerdem die Übernahme des Jahresbeitrages einer Solidarkasse der Gewerkschaft in Höhe von 21 Euro.

Der OVN hat neben 300 Euro Inflationszuschuss bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine Lohnerhöhung von 3,5 Prozent zum 1. Oktober angeboten, eine Erhöhung von 2 Prozent zum 1. Oktober 2023 sowie eine weitere Erhöhung zum 1. Oktober 2024. dpa