Energie und Sozialpolitik: Kontroverse der Spitzenkandidaten

Die TV-Dreierrunde (Triell) zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein im Aufnahmestudio des NDR. © Christian Charisius/dpa

Die Spitzenkandidaten von CDU, SPD und Grünen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein haben am Mittwochabend im TV-Triell beim NDR Kontroversen in der Energie- und Sozialpolitik ausgetragen. SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller warf der Jamaika-Koalition vor, sie habe das Soziale komplett vernachlässigt. Finanzministerin Monika Heinold von den Grünen konterte, dies sei eine platte These und falsch.

Kiel - Sie verwies unter anderem auf die Entlastung der Eltern von Kita-Gebühren.

Losse-Müller bescheinigte der Koalition fehlende Fortschritte beim Ausbau der Windenergie. „Da ist nichts passiert“, sagte er. Es gebe nicht mehr Windanlagen als 2017. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hielt dagegen, Schleswig-Holstein habe im vergangenen Jahr die meisten Anlagen aller Bundesländer genehmigt und 200 Megawatt Leistung mehr als das viel größere Niedersachsen. „Wir gehen mit Riesenschritten voran“, sagte der Regierungschef. dpa