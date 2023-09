Tragischer Sensations-Fund: Tote Riesen-Schildkröte aus Nordsee geborgen – sie verendete wohl qualvoll

Von: Sebastian Peters

Teilen

Diese Lederschildkröten, auch Dermochelys coriacea genannt, wurde in Büsum an Land gebracht. © Westküsten-News

Eine riesige Lederschildkröte wurde in Büsum durch eine Schiffsbesatzung aus der Nordsee geborgen. Ein ungewöhnlicher Fund. Das Tier starb offenbar durch eine Schiffsschraube.

Büsum – 700 Kilogramm schwer, zweieinhalb Meter lang. So groß können Lederschildkröten werden. Die Lederschildkröten, auch Dermochelys coriacea genannt, sind normalerweise im tropischen und subtropischen Meer wohnhaft. Nach Deutschland kommen die Schildkröten eigentlich nur, wenn sie zum Beispiel in Tropenhäusern ausgestellt werden. Die Schildkrötenart ist auch als Langstreckenschwimmer bekannt. Wie die Umweltstiftung WWF Deutschland schreibt, können Meeresschildkröten an einem Tag bis zu hundert Kilometer weit schwimmen.

Lederschildkröte in Büsum geborgen – Tier offenbar durch Schiffsschraube getötet

Nun machte aber die Besatzung des Tonnenlegers „Triton“ am Montag in der Nordsee eine unglaubliche Entdeckung. Bei der Fahrt nahe der Elbmündung entdeckte die Besatzung eine riesige Lederschildkröte. Das verendete Tier wurde durch die Besatzung gesichert und an Land gebracht.

Mutmaßlich wurde die Lederschildkröte durch eine Schiffsschraube getötet und bis nach Büsum getrieben. Jetzt wird das verendete Tier in die tierärztliche Hochschule Hannover transportiert. Dort soll der seltene Gast genauer untersucht werden. Weitere Informationen über die in Büsum gefunden Schildkröte sind zurzeit noch nicht bekannt.

Immer wieder kuriose Entdeckungen in der Nordsee: kurzschnäuzige Seepferdchen und weitere Tier-Sichtungen

Die große Schildkröte war zwar ein ungewöhnlicher Fund, es geht aber auch kleiner. In Borkum hatte ein kleiner Junge zwei seltene kurzschnäuzige Seepferdchen entdeckt. „Das hat es bei uns seit 50 Jahren nicht gegeben, dass ein Seepferdchen lebend gefangen wurde. Wir sind natürlich happy“, so Maria Oetjen, die Mutter des Jungen.

Immer wieder kommt zu seltenen Tier-Sichtungen in der deutschen Nord- und Ostsee. So wurden im Sommer 2020 beispielsweise Haie vor einer beliebten Insel entdeckt. Dieser Fund bereitete selbst Experten Sorge. Auch an der Ostsee sorgte ein unangenehmes Tier-Phänomen für Aufruhr.