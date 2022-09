Entschärfung dreier Bomben in Schwentinental hat begonnen

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. © Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Nach der Räumung aller Wohnungen im Sperrradius hat am Sonntag in Schwentinental bei Kiel (Kreis Plön) die Entschärfung von drei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Der Kampfmittelräumdienst hatte die Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg am Donnerstag bei Sondierungsarbeiten auf einer Koppel entdeckt. Es handele sich um eine britische 500-Kilo-Bombe und zwei amerikanische 250-Kilo-Bomben, teilte die Polizei mit.

Schwentinental - Bei der Entschärfung müsse der Zünder der britischen Bombe kontrolliert gesprengt werden, da der Sprengkörper den Angaben nach nicht mehr transportfähig war. Darum werde ein Knall zu hören sein.

Der Kampfmittelräumdienst werde vermutlich mehrere Stunden beschäftigt sein. Als Unterkunft hat die Stadt die Schwentinehalle zur Verfügung gestellt. Die Bundesstraße 76 wurde für die Dauer der Entschärfung voll gesperrt. Der Bahnverkehr ist nicht betroffen. Die Stadt Kiel war im Krieg wegen ihrer Rüstungsindustrie und Marineeinrichtungen Ziel heftiger Luftangriffe. dpa