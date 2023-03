Ermittlungen nach Einsatz bei geplantem Rechtsrock-Konzert

Neumünster

Nach der Verhinderung eines geplanten Konzerts mehrerer Rechtsrock-Bands am Wochenende in Neumünster laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Bei dem Einsatz wurden in der Nacht zum Sonntag zwei Beamte verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die Polizei erhob Anzeigen wegen mehrerer Straftaten, darunter schweren Landfriedensbruchs, Körperverletzung und Widerstands.

Neumünster - Zudem sprachen Beamte gegen Anwesende 225 Platzverweise aus.

Ein Großaufgebot der Polizei war in einer Gartenkolonie im Einsatz. Laut Polizei waren einige der etwa 350 bis 400 Anwesenden bereits polizeibekannt. Statt das Gelände nach einer ersten Aufforderung zu verlassen, habe sich rund ein Viertel der Anwesenden im Vereinsheim verschanzt. Dort richteten sie erheblichen Sachschaden an und bewarfen Einsatzkräfte mit Bierdosen, Stühlen und einem Feuerlöscher. Letztlich wurde das Vereinsheim mit Unterstützung von Bundespolizei und Hundeführern vollständig geräumt. dpa