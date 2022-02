Staatsanwaltschaft und Polizei Flensburg haben Ermittlungen wegen fingierter Sprachtest-Zertifikate gegen zehn Beschuldigte aufgenommen. Im Zentrum der Ermittlungen steht ein ehemaliger Leiter einer Sprachschule für Zuwanderer, wie die Ermittlungsbehörden am Dienstag mitteilten. Es gehe um Deutsch-Tests.

Flensburg - Es besteht den Angaben zufolge der Verdacht, dass die Beschuldigten als Mitglieder einer überregional agierenden Bande Flüchtlingen und anderen Zuwanderern Zertifikate über das angebliche Bestehen des Deutsch-Tests für Zuwanderer (DTZ) auf dem Niveau B1 verschafften. Für erschlichene B1-Zertifikate sollen von den Abnehmern „Gebühren“ erhoben worden sein. Die Abnehmer kamen demnach aus dem gesamten Bundesgebiet. B1-Zertifikate werden beispielsweise bei Ausländerbehörden vorgelegt, wenn Anträge auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis gestellt werden.

Bereits am 15. Januar gab es Durchsuchungen in mehreren Orten in Schleswig-Holstein. Bei diesen wurden neben Datenträgern auch manipulierte Prüfungsunterlagen und weitere Beweismittel sichergestellt, wie es hieß. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens, gewerbsmäßigen Betruges und Urkundenfälschung dauern an. dpa