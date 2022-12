Ermittlungen zur Brandursache in Pronstorf dauern an

Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes mit zwei Toten in Pronstorf im Kreis Segeberg dauern an. „Bislang liegen keine Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung vor“, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Aktuell prüfen Sachverständige des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein anhand der bislang vorliegenden Unterlagen mögliche technische Ursachen.“

Pronstorf - Ein Feuer hatte am Sonnabend in Pronstorf ein von mehreren Familien bewohntes 200 Jahre altes Bauernhaus zerstört. Dabei waren ein drei Jahre alter Junge und seine 17 Jahre alte Halbschwester gestorben. Deren Mutter und eine zwölf Jahre alte weitere Tochter wurden verletzt.

Ein Statiker werde sich Ende dieser Woche das Gebäude ansehen, berichtet der Sprecher weiter. Erst dann könne entschieden werden, welche baulichen Maßnahmen erforderlich seien, um das Gebäude überhaupt sicher betreten zu können. dpa