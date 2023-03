Erneute Razzia wegen Verdacht auf illegales Glücksspiel

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wegen des Verdachts auf verbotenes Glücksspiel hat die Polizei am Freitag in Neumünster erneut sechs Objekte durchsucht. Betroffen seien Teestuben, Shisha-Bars und drei Privatwohnungen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Im Einsatz seien etwa 85 Beamte gewesen. Zuvor hatte der „Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag“ auf seiner Internetseite (shz.

de) über den Fall berichtet.

Bereits am 3. März hatte die Polizei in Neumünster sieben Objekte wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel durchsucht. Vor einer Woche waren rund 150 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz. Die Ermittlungen zu dem Komplex laufen laut Polizei seit etwa einem Jahr. dpa