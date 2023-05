Erste Annäherung bei Tarifverhandlungen im Nord-Einzelhandel

Teilen

Eine Flagge von Verdi weht bei einem Warnstreik vor einem Hochhaus. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Für die rund 125.000 Beschäftigten des Einzelhandels in Schleswig-Holstein haben am Mittwoch in Neumünster Tarifverhandlungen begonnen. Die Gewerkschaft Verdi sprach nach der ersten Runde am Nachmittag von einer ersten Annäherung. Das Arbeitgeberangebot sei aber noch völlig unzureichend, da es den Beschäftigten einen Reallohnverlust bringen würde. Am 4.

Neumünster - Juli wird weiterverhandelt.

Verdi fordert nach eigenen Angaben bei einer Laufzeit von zwölf Monaten eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro pro Stunde, mindestens aber die Zahlung von 13,50 Euro pro Stunde. Die Auszubildenden sollen 250 Euro pro Monat mehr bekommen.

Die Arbeitgeber boten Verdi zufolge zum Verhandlungsauftakt bei 24-monatiger Laufzeit 3 Prozent mehr in diesem Jahr, 2 Prozent im Mai 2024 und noch einmal 2,5 Prozent im Februar 2025. Zudem solle es eine Inflationsausgleichsprämie in zwei Schritten geben, mit 750 Euro 2023 und 250 Euro für Beschäftigte in Vollzeit. dpa