Erste Pokalrunde: HSV, St. Pauli, Hansa Rostock Favoriten

Der DFB-Pokal steht auf einem Podest. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

Die Fußball-Zweitligisten Hamburger SV, FC St. Pauli und Hansa Rostock sowie Regionalligist VfB Lübeck greifen am heutigen Samstag in das Pokalgeschehen ein. Ein Nordduell steht dabei auf dem Plan: Lübeck gegen Rostock. Vor zwei Jahren waren beide vereint in der 3. Liga, danach trennten sich ihre Wege. Auf dem Papier ist der FC Hansa der klare Favorit.

Hamburg - Der VfB sieht aber Chancen, den HSV-Bezwinger aus dem Rennen zu werfen. Die Partie wird ebenso wie das Spiel des HSV beim Drittliga-Aufsteiger SpVgg Bayreuth um 15.31 Uhr angepfiffen.

Die Hamburger wollen nach ihrer Halbfinalteilnahme im Vorjahr erneut weit kommen. Doch Bayreuth zeigt keinen Respekt vor dem namhaften Rivalen. „Der Gegner ist zu schlagen“, sagte Bayreuth-Spieler Alexander Nollenberger. Beim HSV spielt Innenverteidiger Mario Vuskovic mit einer Daumenschiene. Stadtrivale FC St. Pauli wird schon um 13.01 Uhr in Duisburg vom Niederrhein-Regionalligisten SV Straelen gefordert. Trainer Timo Schultz lobte an Straelen „eine gute Kompaktheit und Physis“ sowie „eine unfassbare Vita“ des Trainers: Coach ist der Ex-Dortmunder Profi Sunday Oliseh. dpa