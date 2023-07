Erste Staus Richtung Nord- und Ostsee zu Ferienbeginn

Fahrzeuge stauen sich auf der Autobahn. © Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Mit dem Beginn der Sommerferien in Niedersachsen ist es am Freitag rund um Hamburg zu ersten Staus Richtung Nord- und Ostsee gekommen. „So langsam geht es los mit dem Reiseverkehr“, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle der Polizei. So staute sich der Verkehr auf der Autobahn 1 zwischen Maschen und Öjendorf Richtung Ostsee zeitweise auf einer Länge von 14 Kilometern.

Hamburg - Grund war eine Baustelle: Wegen einer Fahrbahnerneuerung können die Fahrzeuge nur auf zwei Spuren fahren.

Wegen Baustellen an beiden Enden des Elbtunnels brauchten Autofahrer auch auf der A7 viel Geduld: Richtung Norden staute sich der Verkehr zwischen dem Dreieck Südwest und Waltershof auf acht Kilometern Länge. In der Gegenrichtung mussten sich die Autofahrer ab Stellingen vor dem Elbtunnel anstellen.

Brückenbauarbeiten an der Anschlussstelle Reinbek führten im weiteren Verlauf der A1 Richtung Lübeck ebenfalls zu Behinderungen. Viel Geduld brauchten Autofahrer am Nachmittag zudem auf der A7 Richtung Süden zwischen Schleswig und Rendsburg. dpa