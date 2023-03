Erster Fund bei Suche nach möglichem Blindgänger unter Kita

Teilen

Baumaterialen liegen vor einer Kindertagesstätte im Ortsteil Klausdorf. © Frank Molter/dpa

Bei ihrer Suche nach einem verdächtigen Gegenstand sind Experten des Kampfmittelräumdienstes unter einer Kindertagesstätte in Schwentinental bei Kiel auf ein verrostetes Stück einer Tonne gestoßen. Darauf seien weitere Sondierungen erfolgt, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Noch seien 1,5 Meter Erdreich vorsichtig abzutragen.

Schwentinental - „Sie haben definitiv noch etwas darunter gefunden.“ Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ über den Fund einer Metalltonne berichtet.

Es ist weiter unklar, ob es sich tatsächlich um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in 4,5 Metern Tiefe handelt. Es komme nur selten vor, dass ein Blindgänger unter einem Gebäude entdeckt werde, sagte Mirko Haack vom Kampfmittelräumdienst dem Blatt.

Im Oktober hatten Luftbildauswerter bei einer Überprüfung des Geländes im Rahmen geplanter Bauarbeiten in der Straße einen Verdachtspunkt unter dem Gebäude ausgemacht. Experten führten Ende vergangener Woche nach Bohrungen durch die Fundamentplatte weitere Sondierungen durch, um die genaue Lage des Gegenstandes einzugrenzen.

Am Wochenende bereitete ein Bauunternehmen das Entfernen der Fundamentplatte auf einer Fläche von etwa sechs Quadratmetern vor. Anschließend sollten die Platte abgetragen und das Erdreich darunter freigelegt werden. Ende Januar wurde die Kita geschlossen und der Betrieb vorübergehend in eine Sporthalle in der Stadt verlegt. dpa