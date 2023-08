Erster Tabellenführer gastiert am Samstag bei Holstein Kiel

Teilen

Kiels Trainer Marcel Rapp gibt Anweisungen. © Daniel Bockwoldt/dpa

Die SpVgg Greuther Fürth, die am Samstag bei Holstein Kiel antritt, gewann am ersten Spieltag 5:0 gegen den SC Paderborn. Weiteres Problem der „Störche“: Es droht ein Stimmungsboykott der Fans.

Kiel - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel steht schon am zweiten Spieltag vor einer großen Herausforderung. Die Schleswig-Holsteiner empfangen am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in der SpVgg Greuther Fürth den ersten Tabellenführer der neuen Saison. Die Franken hatten am vergangenen Wochenende den SC Paderborn mit 5:0 besiegt. Holstein-Coach Marcel Rapp erwartet ein „intensives Spiel, mit sehr vielen Zweikämpfen“.

Den „Störchen“ droht bei der Heimpremiere ein Stimmungsboykott durch die eigenen Fans. Grund ist der Streit um eine neue Werbebande, die vor der Westtribüne platziert werden soll. Dort präsentiert die Fanszene ihre Choreografien und fürchtet nun, dass Teile davon durch die Bande verdeckt werden könnten. „Wir als Mannschaft, wir im Trainerteam, wir stehen einfach zwischen den Fronten“, sagte Rapp. dpa