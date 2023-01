Erzbischof bittet um Gebete für Opfer und Betroffene

Erzbischof Stefan Heße spricht ein Grußwort nach der Zeremonie. © Jonas Walzberg/dpa

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße hat zu Gebeten für die Opfer und Betroffenen der Zugattacke von Brokstedt aufgerufen. „Ich habe alle Gemeinden in Schleswig-Holstein gebeten, in den Gottesdiensten in den kommenden Tagen besonders für die Betroffenen zu beten“, sagte Heße am Donnerstag. Das Verbrechen von Brokstedt versetze ein ganzes Land in tiefe Trauer und Fassungslosigkeit.

Brokstedt - Er bete für die Opfer, die Menschen, die die Tat miterleben mussten, die Angehörigen und alle, die nun helfend und aufklärend tätig seien. „Unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger sind für alle ansprechbar, die Beistand und Hilfe brauchen.“

Am Mittwochnachmittag soll ein 33 Jahre alter staatenloser Palästinenser während der Fahrt auf mehrere Fahrgäste eingestochen haben. Zwei Opfer starben, sieben Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen verletzt. Auch der mutmaßliche Täter, den Zeugen überwältigten, wurde verletzt.

Zum Erzbistum Hamburg gehören 377 000 Katholiken in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg. dpa