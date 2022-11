European League: Flensburgs Handballer mit zweitem Sieg

Teilen

Flensburgs Johannes Golla geht über das Spielfeld. © Sascha Klahn/dpa/Archivbild

Die SG Flensburg-Handewitt hat auch das zweite Vorrundenspiel in der Handball-European-League gewonnen. Am Dienstag gab es für die Norddeutschen einen 30:25 (15:12)-Heimsieg über PAUC Handball aus dem französischen Aix-en-Provence. Emil Jakobsen erzielte elf Treffer für die SG. Für die Gäste war Kristjan Kristjansson sechsmal erfolgreich.

Flensburg - Die Gastgeber waren vor den 1364 Zuschauern in der heimischen Arena von Beginn an hellwach in der Defensive. Die hoch eingeschätzten Franzosen erarbeiteten sich zwar einige Gelegenheiten, doch im SG-Tor war immer wieder Benjamin Buric zur Stelle. Kreisläufer Johannes Golla traf in der zwölften Spielminute per Rückhandwurf zum 7:5, Linksaußen Jakobsen erhöhte mit einem schönen Dreher auf 9:5 (15.).

Auch der Start in die zweite Hälfte gelang den Flensburgern. Mit einem 4:0-Lauf bauten sie die Führung auf 19:12 (36.) aus. Dem Tabellensechsten der französischen Liga gelangen in den ersten zehn Minuten nach der Pause lediglich zwei Treffer. SG-Trainer Maik Machulla verteilte die Einsatzzeiten auf viele Schultern. So bekam auch Anton Lindskog viel Spielzeit.

Schon am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) sind die Norddeutschen dann wieder in der Bundesliga gefordert. Auf dem Programm steht das Heimspiel gegen den Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen. dpa