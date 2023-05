Ex-Frau getötet: Angeklagter freigesprochen

Ein Mann tötet in Husum seine Ex-Frau. Dennoch wird er vom Landgericht wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen. Auch in die Psychiatrie - wie in Fällen von Schuldunfähigkeit oft üblich - muss er nicht. Der Fall hat laut Gutachter absoluten Ausnahmecharakter.

Flensburg - Das Landgericht Flensburg hat am Donnerstag einen 64 Jahre alten Mann freigesprochen, der in Husum seine Ex-Frau erstochen hat. Dass der Mann die Frau im September 2022 in seiner Wohnung mit einem Küchenmesser erstochen und anschließend in eine Decke gewickelt auf den Balkon gelegt hatte, sieht das Gericht als bewiesen an. Der Mann habe aber sicher im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit gehandelt und es sei nicht auszuschließen, dass er zum Tatzeitpunkt schuldunfähig gewesen sei, sagte der Vorsitzende Richter.

Eine Gefängnisstrafe komme daher nicht in Betracht. Auch für die Unterbringung in eine Entziehungsanstalt oder eine Psychiatrie liegen nach Angaben des Gerichts keine Gründe vor. Auch wenn der Angeklagte ein „schwer kranker Mann“ sei, fehlten die Voraussetzungen, da er dem psychiatrischen Gutachten zufolge für die Allgemeinheit nicht gefährlich sei. Es sei laut Gutachter auszuschließen, dass der 64-Jährige noch einmal in eine vergleichbare Situation gerate. Der sehr erfahrene Sachverständige hatte dem Gericht zufolge in seinem Gutachten den Ausnahmecharakter des Falles hervorgehoben. In den 23 Jahren als forensischer Psychiater und Gerichtsgutachter ist diesem demnach eine vergleichbare Konstellation bislang nur ein einziges Mal in seinem Berufsleben begegnet.

Ein Grund, dem Angeklagten seine Freiheit zu entziehen, hat nach Ansicht des Gerichts daher nicht bestanden. Zuvor hatten bereits Staatsanwaltschaft und Verteidigung einen Freispruch wegen Schuldunfähigkeit gefordert.

Der Angeklagte leidet an diversen psychiatrischen Krankheitsbildern, die der psychiatrische Sachverständige nach Angaben des Gerichts detailliert beschrieben hat. Bereits mit Anfang 20 wird der Angeklagte, der in seiner Kindheit unter seinem gewalttätigen Vater gelitten hatte, wegen psychosomatischer Erkrankungen frühverrentet, wie der Vorsitzende Richter sagte. Er sei seit Jahrzehnten alkoholkrank und leide unter erheblichen psychischen und körperlichen Krankheiten, sei auch auf einen Rollator angewiesen.

Die Gesamtheit psychischer Störungen führe kombiniert insbesondere mit der konkreten Tatsituation, dazu, dass der Angeklagte unter einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung gelitten habe. Zur Tatzeit habe er sich in einem absoluten psychischen Ausnahmezustand befunden, in dem er seine Handlungen krankheitsbedingt nicht mehr habe steuern können. Das auf den ersten Blick planvolle Vorgehen des Angeklagten, das für eine Steuerungs- und damit für die Schuldfähigkeit gesprochen hätte, hat sich in der Hauptverhandlung nicht bestätigt. Er habe vielmehr krankheitsbedingt falsche Erinnerungen konstruiert. dpa