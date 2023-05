Fahrgastverband begrüßt bessere Verbindung in Lübecker Bucht

Fahrgäste besteigen eine Bahn. © Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Der Fahrgastverband Pro Bahn in Schleswig-Holstein hat das verbesserte Nahverkehrsangebot in der Lübecker Bucht begrüßt. „Fahrgästen zwischen Scharbeutz, Timmendorfer Strand und Travemünde steht mit dem neuen Angebot montags bis freitags ein Grundangebot im 30-Minuten-Takt zur Verfügung“, sagte Julian Gebler, Pressesprecher des Regionalverbandes Lübeck, am Samstag.

Lübeck - Er sieht dennoch weiteren Handlungsbedarf, um die Nutzbarkeit für Touristen und Pendler zu verbessern.

Die Verbesserungen gelten den Angaben nach bereits seit Anfang April und betreffen die Buslinie 522 und die Regionalbahn 85. Insbesondere für die Buslinie 40 wünscht sich Pro Bahn einen weiteren Ausbau der Verkehrszeiten sowie einen Anschluss zwischen Buslinien und Bahn. dpa