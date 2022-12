Fall um tödliche Schüsse in Villa erneut vor Gericht

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Ein Mann erschießt einen vermeintlichen Einbrecher. Dafür muss er sieben Jahre in Haft. Doch der Bundesgerichtshof hebt das Urteil auf. Der Schütze muss sich jetzt erneut in Lübeck vor Gericht verantworten.

Lübeck - Am Donnerstag beginnt am Lübecker Landgericht der erneute Prozess um die tödlichen Schüsse in einer Lübecker Villa. Der heute 57 Jahre alte Angeklagte soll am 30. Dezember 2020 auf einen 38 Jahre alten Mann und seinen 27 Jahre alten Begleiter geschossen haben, die er für Einbrecher hielt. Er war deshalb im November 2021 vom Landgericht Lübeck wegen Totschlags zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Dieses Urteil hatte der Bundesgerichtshof (BGH) im Mai 2022 aufgehoben und den Fall an eine andere Kammer des Landgerichts zurück verwiesen.

Das Gericht habe nicht ausreichend geprüft, ob die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten durch dessen jahrelangen übermäßigen Alkoholkonsum zur Tatzeit eingeschränkte gewesen sei, begründete der BGH seine Entscheidung.

Das spätere Opfer und sein Begleiter sollen gemäß Anklage durch ein Kellerfenster in die Villa eingestiegen sein, die sie für unbewohnt hielten. Als sie plötzlich auf den Angeklagten stießen, flüchteten sie. Der Angeklagte, ein ausgebildeter Scharfschütze, soll daraufhin drei Schüsse auf die Flüchtenden abgefeuert haben, die den 38-Jährigen im Rücken trafen. Der Mann starb kurze Zeit darauf im Krankenhaus. dpa