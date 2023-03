Falsche Polizisten betrügen 90-Jährige in Kiel

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Mehrere Personen haben sich in Kiel als Polizeibeamte ausgegeben und von einer 90-Jährigen Geld erbeutet. Die Polizei sprach von einem niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Betrüger hatten die Seniorin am Dienstag angerufen und sie wegen einer vermeintlichen Gefahr gedrängt, ihr Geld bei ihnen in Sicherheit zu bringen. Wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte, hatte eine Frau sich am Telefon als Polizeibeamtin vorgestellt, das Gespräch dann an einen angeblichen Oberstaatsanwalt übergeben.

Kiel - Ein falscher verdeckter Ermittler habe anschließend die Seniorin Zuhause besucht. Auf die eindringlichen Warnungen hin, dass ein Verbrecher versuche, an ihr Bargeld zu gelangen, habe die 90-Jährige dort dann den Geldbetrag übergeben.

Einen Tag später erhielt die Frau erneut einen Anruf der Betrüger mit der Warnung, dass auch das Geld auf ihren Konten in Gefahr sei. Nach Angaben der Polizei wurde sie aufgefordert, während des Telefonats zur Bank zu gehen. Sie sei aber misstrauisch geworden, habe das Gespräch beendet und einen Bankangestellten informiert. Dieser habe die Polizei gerufen. Die Kriminalpolizei Kiel führt die weiteren Ermittlungen und sucht nach Zeugen und Hinweisen. dpa