Fan-Liebling Breier wechselt von Hansa Rostock nach Lübeck

Pascal Breier vom FC Hansa Rostock. Der Stürmer wechselt zum VfB Lübeck. © Jens Büttner/dpa

Nach fünfeinhalb Jahren beim FC Hansa Rostock wechselt Stürmer Pascal Breier zum Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck. Das gaben beide Clubs am Donnerstag einen Tag vor dem Ende der Transferfrist im deutschen Profifußball bekannt. Beim VfB unterschrieb er einen Vertrag bis 2025. Die „Bild“-Zeitung hatte zuerst über den Wechsel berichtet.

Rostock/Lübeck - Der Publikumsliebling Breier war im Januar 2018 vom VfB Stuttgart zum FC Hansa gewechselt. Nach langer Verletzungspause unterschrieb der 31-Jährige im Sommer noch einmal einen neuen Einjahresvertrag in Rostock. Doch die sportliche Perspektive fehlte ihm zuletzt offenbar. Insgesamt bestritt der frühere deutsche Juniorennationalspieler für die Rostocker 158 Pflichtspiele, in denen er 65 Treffer erzielte.

„Mit Pascal konnten wir einen Stürmer für uns gewinnen, der unsere Mannschaft in der Offensive qualitativ noch einmal erkennbar verstärken wird“, sagte der Lübecker Sportvorstand Sebastian Harms. „Er hat seine Qualitäten über viele Jahre in der 3. Liga wie auch in der 2. Bundesliga nachgewiesen und ist im Sturmzentrum ebenso wie auch auf den Außenpositionen einsetzbar.“ dpa