Wacken-Festival vor Absage? Veranstalter stoppt Anreise

Von: Moritz Bletzinger

Wacken und Matsch: Das gehört doch eigentlich zusammen. (Symbolbild) © Axel Heimken/picture alliance/dpa

Fällt das Wacken-Festival ins Wasser? Die Campingplätze sind derzeit nicht passierbar, die Veranstalter stoppen die Anreise der Heavy-Metal-Fans.

Wacken – Regen und noch mehr Regen, eine Delle im Jetstream sorgt für Kälte und Regen in Deutschland. Das Wetter in Schleswig-Holstein ist anhaltend nass und das bedroht mittlerweile sogar das Wacken-Open-Air (W:O:A). Wegen des andauernden Niederschlags haben die Veranstalter die Anreise der Heavy-Metal-Fans vorübergehend gestoppt.

Wacken-Veranstalter stoppen Anreise über Festival-App: Campingplätze nicht passierbar

Über die Festival-App informierten sie am Montag (31. Juli): Die Campingplätze seien momentan nicht passierbar. Die Fans sollten noch zu Hause bleiben. Insgesamt aber Entwarnung: Die Vorbereitungen für Wacken laufen dennoch weiter.

Das Wacken-Festival läuft vom 2. bis zum 5. August, Montag und Dienstag gelten als Anreisetage. Die Veranstalter bitten Fans, die schon auf dem Weg auf das Festival sind, sich einen geeigneten Warteplatz abseits der Campingplätze zu suchen, bis sich die Situation in Wacken gebessert hat.

Wacken-Open-Air: „Werden unter Umständen nicht alle geplanten Campingflächen nutzen können“

„Außerdem suchen wir geeignete Ausweichflächen, auf denen sie gegebenenfalls die Nacht verbringen können.“ Aktuell stehe dafür bereits der Parkplatz Rot am Hamburger Volksparkstadion zur Verfügung. Wer noch nicht unterwegs sei, solle die Anreise verschieben. „Wegen des extrem hohen Regenaufkommens werden wir unter Umständen auch später nicht alle geplanten Campingflächen nutzen können, wenn das Wasser auf manchen Wiesen stehen bleibt.“ Voraussichtlich könne am Montag nur ein Viertel der ursprünglich geplanten Fahrzeuge an diesem Tag auf die Areale gelassen werden.

Das Festival ist in diesem Jahr trotz gestiegener Preise erneut ausverkauft. Gegen eine Schlammparty hätten die meisten der Heavy-Metal-Fans vermutlich nichts, Extrem-Hitze wie im vergangenen Jahr wäre wohl gefährlicher. 85.000 Besucherinnen und Besucher strömen in die Gemeinde im Kreis Steinburg. Insgesamt sollen über 200 Konzerte auf neun Bühnen stattfinden. Unter den Top-Acts sind Iron Maiden, Megadeth, Helloween und Doro Pesch. (moe/dpa)