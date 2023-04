Fast 17.000 Tempoverstöße in einer Woche

Ein Blitzer steht am Straßenrand. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Schleswig-Holsteins Landespolizei hat bei Kontrollen binnen einer Woche mehr als 16.800 Tempoverstöße festgestellt. Dabei wurde ein Auto mit Hamburger Kennzeichen in einer Tempo-30-Zone vor einem Kinderheim mit 107 km/h geblitzt, wie das Landespolizeiamt am Mittwoch mitteilte. Eine Stunde später waren es demnach an derselben Stelle in entgegengesetzter Richtung 73 km/h.

Kiel - Die Quittung sind vier Monate Fahrverbot, drei Punkte in Flensburg und 1060 Euro Bußgeld.

Das Landespolizeiamt wies darauf hin, dass zu schnelles Fahren eine der Hauptunfallursachen für schwere Verkehrsunfälle ist. Darüber hinaus spiele die Geschwindigkeit eine entscheidende Rolle für die Schwere von Unfällen mit anderen Ursachen. Die Polizei hatte ihre Kontrollen über die ganze vergangene Woche verteilt. Im vorigen Jahr starben auf den Straßen Schleswig-Holsteins insgesamt 102 Menschen, 14.569 wurden verletzt. dpa