Fast 6000 Kieler verlassen wegen Weltkriegsbombe ihre Häuser

Straßensperren riegeln wegen einer Bombenentschärfung eine Zufahrt um Stadteil Gaarden ab. © Axel Heimken/dpa

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe müssen in Kiel Tausende Menschen ihre Wohnungen verlassen. Unklar war - für wie lange.

Kiel - In Kiel sind am Sonntag rund 5800 Menschen wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe im Werftpark evakuiert worden. Die Anwohner des Gebiets waren nach Polizeiangaben aufgerufen, ihre Häuser bis spätestens 13.00 Uhr zu räumen. Um 11.00 Uhr hatte die Polizei zudem damit begonnen, in dem Gebiet Straßensperren aufzubauen.

„Es läuft alles planmäßig und reibungslos“, sagt ein Polizeisprecher am Mittag der Deutschen Presse-Agentur. „Der Verkehr läuft ohne Probleme, und auch die Räumungsmaßnahmen schreiten ohne größere Vorfälle voran.“

Wie lang die Entschärfung der Bombe dauern wird, konnte die Polizei nicht sagen. Die 250 Kilogramm schwere US-amerikanische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war von Mitarbeitern des Kampfmittelräumdiensts bei der Überprüfung eines sogenannten Blindgängerhinweispunkts gefunden worden.

Für Anwohner, die Hilfe bei der Evakuierung brauchten, wurde von der Berufsfeuerwehr Kiel eine Telefon-Hotline eingerichtet. Zudem wurde die Mensa der Hans-Christian-Andersen-Schule den Anwohnern während der Dauer des Einsatzes als Ersatzunterkunft zur Verfügung gestellt. Gegen 13.00 Uhr hatten sich dort bereits circa 120 Personen versammelt. dpa