FC St. Pauli holt Kiel-Kapitän Hauke Wahl

Kiels Hauke Wahl im Stadion. © Axel Heimken/dpa

Am vergangenen Freitag erzielte Holstein Kiels Kapitän Hauke Wahl im letzten Zweitliga-Heimspiel gegen den FC St. Pauli ein Eigentor. Nun präsentierten die Hamburger den Innenverteidiger als Zugang.

Hamburg - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat Innenverteidiger Hauke Wahl verpflichtet. Der 29 Jahre alte Kapitän von Holstein Kiel kommt ablösefrei in seine Heimatstadt Hamburg zurück. „Er hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich Leistungen auf sehr hohem Niveau gezeigt und kann sowohl in der Defensivarbeit als auch mit dem Ball am Fuß sehr wertvoll für uns sein“, sagte St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler in einer Pressemitteilung am Dienstag. Über die Länge des Vertrags wurde nichts verlautbart.

Wahl gilt als erfahrener Zweitliga-Abwehrmann. „Der Verein hat einen ambitionierten Weg eingeschlagen und ich möchte mit meinen Fähigkeiten dazu beitragen, die kommenden Jahre erfolgreich zu gestalten“, sagte er laut Mitteilung. In einem Club-Video zählte er seine Stärken auf. „Ich denke, dass ich ein gutes Aufbauspiel habe“, sagte er und fügte mit einem Lächeln hinzu: „Nicht viele wissen es, aber ich kann auch gut verteidigen.“ Außerdem übernehme er gern Verantwortung.

Wahls Vertrag läuft zum Saisonende in Kiel aus. Er absolvierte 235 Pflichtspieleinsätze für Holstein. Seit vier Saisons führte er die Mannschaft als Kapitän an. Seit Ende Februar stand sein Abschied von der Förde schon fest.

Wegen seiner zehnten Gelben Karte am vergangenen Freitag im Zweitliga-Spiel gegen den FC St. Pauli (3:4) ist er für die letzte Partie am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei Hannover 96 gesperrt. In seinem letzten Heimspiel in Kiel sah er aber nicht nur die Gelbe Karte, ihm unterlief ausgerechnet gegen seinen künftigen Verein auch noch ein Eigentor zum 1:2-Zwischenstand.

Durch Wahls Verpflichtung könnte ein Wechsel von Jakov Medic möglich werden. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler kam 2021 von Wehen Wiesbaden zum FC St. Pauli und hat sich zur Stammkraft entwickelt. Angeblich hat er auch das Interesse von Bundesligisten geweckt. In dieser Saison spielte er bisher 28 Mal und erzielte vier Tore.

Der Kroate ist noch bis Juni 2024 am FC St. Pauli gebunden. Sollte er in diesem Sommer wechseln, können die Hamburger mit einer Ablöse rechnen. dpa