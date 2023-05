FDP beantragt Aktuelle Stunde zur A23-Entscheidung von Bund

Die Nicht-Berücksichtigung der Autobahn 23 bei der schnelleren Planung von Autobahnen sorgt in Schleswig-Holstein weiter für Diskussionen. Die FDP beantragte für die Landtagssitzung in der kommenden Woche eine Aktuelle Stunde zu dem Thema. „Der A23-Ausbau muss als „überragendes öffentliches Interesse“ eingestuft werden“, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt am Freitag.

Kiel - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) warf er vor, den beschleunigten Ausbau der A23 in letzter Minute blockiert zu haben.

Die viel befahrene A23 soll zwischen Tornesch und Eidelstedt auf sechs Spuren erweitert werden. Die Bundesregierung hatte am Mittwoch den Weg für einen schnelleren Um- oder Ausbau bestimmter Autobahnen frei gemacht - allerdings nicht für die A23.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erklärte, das Projekt sei auf Bitten von Habeck von einer Planungsbeschleunigung zunächst ausgenommen worden. Eine Sprecherin Habecks verwies jedoch darauf, dass die A23 auf einer sogenannten 144er-Liste explizit nicht ausgewiesen gewesen sei, die der Koalitionsausschuss am 28. März beschlossen habe. Auf das Problem habe das Wirtschaftsministerium rechtzeitig hingewiesen.

Vogt warf den Grünen vor, bereits bei einer von Wissing vorgeschlagenen Beschleunigung des Weiterbaus der A20 und des Nord-Ostsee-Kanals blockiert zu haben. „Dass jetzt sogar der notwendige Ausbau der wichtigen A23 zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein, dem auch der grüne Verkehrssenator Hamburgs seinen Segen gegeben hatte, gestrichen werden soll, ist ein bundesweit einmaliger Vorgang, der zu Lasten unseres Bundeslandes geht.“ dpa